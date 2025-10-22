شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُطلق حملة عالمية لمساعدة المسافرين على السفر بأمان مع بطاريات الليثيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حملة "السفر الذكي ببطاريات الليثيوم"، وهي حملة عالمية معنية بالسلامة، تقدم للمسافرين 7 قواعد بسيطة لحمل الهواتف والحواسب المحمولة والشواحن المتنقلة وغيرها من الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم ونقلها بأمان عند السفر بالطائرة.

وتنطلق الحملة عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، كما تتوفر كواحدة من أصول العلامة البيضاء لشركات الطيران والمطارات وغيرها من الشركاء في منظومة السفر الجوي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن لدى إياتا: "تكون الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم آمنة عند التعامل معها بشكل صحيح، إلا أنها قد تشكل خطراً مباشراً في حال تعرضها للضرر أو عند توضيبها بشكل خاطئ.

ومع تزايد أعداد المسافرين الذين يحملون هذه الأجهزة، تساهم حملة السفر الذكي ببطاريات الليثيوم في تعزيز جهود شركات الطيران لتوعية المسافرين بالقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند حمل الأجهزة الإلكترونية، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية".

حمل المسافرين للأجهزة الإلكترونية دون معرفة القواعد الصحيحة لنقلها

أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن أغلب المسافرين يحملون أجهزة مزودة ببطاريات الليثيوم عند السفر، حيث:

%83 من المسافرون يحملون هواتف محمولة

%60 يحملون حواسب محمولة

%44 يحملون شواحن متنقلة

يرتكب حوالي 50% من المسافرين خطأ شائعاً بالاعتقاد أنه من الطبيعي نقل الأجهزة الصغيرة المزودة ببطاريات الليثيوم ضمن قسم الأمتعة المسجلة التي توضع في عنبر الشحن.

يعتقد حوالي 45% منهم أنه يمكن نقل الشواحن المتنقلة ضمن قسم الأمتعة المسجلة التي توضع في عنبر الشحن.

يظن 33% منهم أنه لا يوجد حد أقصى لسعة الشواحن المتنقلة والبطاريات الاحتياطية.

نقل الحد الأدنى من الأجهزة: يتوجب على الركاب حمل الأجهزة والبطاريات الأساسية التي يحتاجونها فقط.

الالتزام بأعلى مستويات الانتباه: يجب على المسافرين إخبار طاقم الطائرة على الفور في حال ارتفاع درجة حرارة أحد الأجهزة أو تضررها أو خروج الدخان منها.

حمل الأجهزة في مكان قريب: من الواجب على الركاب حمل الهواتف، والحواسب المحمولة، والكاميرات، والسجائر الإلكترونية (في حال السماح بها)، والأجهزة الأخرى المزودة ببطاريات ضمن الأمتعة اليدوية بدلاً من الأمتعة المسجلة.

تغليف البطاريات بشكل صحيح وتغطيتها: يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة في علبتها الأساسية، أو تغطية أقطابها ومآخذها بشريط لاصق منعاً لحدوث ماس كهربائي.

تذكر الأجهزة الإلكترونية في حال شحن الأمتعة عند البوابة: في حال وضع الحقيبة اليدوية في عنبر الشحن، يتوجب على الركاب أخذ جميع بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية منها.

التأكد من سعة البطارية: عند حمل البطاريات الكبيرة (100 واط ساعي وما فوق، مثل البطاريات المستخدمة في الكاميرات الكبيرة وطائرات الدرون والأدوات الكهربائية المزودة ببطارية)، يتوجب على المسافرين مراجعة شركة الطيران للحصول على الموافقات اللازمة في حال وجودها.

مراجعة قواعد شركة الطيران: يجب التأكد من سياسات كل شركة طيران على حدة، إذ من الممكن أن تختلف الشروط والمتطلبات وفقاً للقواعد التنظيمية المحلية.

ويرى 93% من المسافرين أنهم على دراية بما يتعلق بقواعد نقل هذه الأجهزة (ويعتقد 57% منهم أنهم يتمتعون بالمعرفة الكافية بالقواعد)، بينما تنتشر المفاهيم الخاطئة السائدة، حيث:تستعرض الحملة 7 قواعد بسيطة يتوجب على المسافرين اتباعها، وهي:تنطلق الحملة متعددة اللغات من خلال الأصول الرقمية التي يمكن لشركات الطيران وشركائها التوافق معها ومشاركتها مع الركاب، مما يضمن اتساق رسائل السلامة على مستوى القطاع.

ويمكن للمطارات وشركات الطيران استخدام قنواتها الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو قصير بصيغة الرسوم المتحركة، بهدف تبسيط القواعد وتوضيحها وتعزيز سهولة تذكرها لدى المسافرين.

وتتوفر أصول الحملة لوسائل الإعلام وغيرها من الهيئات ضمن سلاسل القيمة في قطاع الطيران، لتثقيف الركاب حول أساسيات السفر الآمن مع الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم.