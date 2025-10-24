الاقتصاد

سعر القهوة يحاول تشكيل نموذج إيجابي– توقعات اليوم 24-10-2025

2025-10-24 08:00AM UTC

يوسف عمر

محمد غيث

خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بتداولات يوم أمس الصمود فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 46455 ليتفاعل بشكل مباشر مع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ مهاجمته حاليا للحاجز المستقر عند 46865 والذي شكّل بدوره الهدف الأول للتقرير السابق.

 

نتوقع باستمرار الضغوط الإيجابية وبتشكيل مستوى 46665 لدعم إضافي, تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد ليحاول الوصول أولا نحو 46950 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المقاومة المستقرة عند 47185 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 46780 و 47000

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

