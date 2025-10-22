تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-10-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يعزز من احتمالات تمديد خسائر الزوج في الفترة القادمة.

