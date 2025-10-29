سعر النفط الخام يكتسب زخماً إيجابياً مع تحسن المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 29-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تصحيحية طبيعية تهدف إلى تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور الإشارات السلبية منها، ما يشير إلى تراجع مؤقت في الزخم الصاعد قبل استعادة القوة مجدداً.

ورغم هذا التراجع ما زال الزوج مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من فرص التعافي على المدى القريب، كما يواصل الاتجاه التصحيحي الصاعد سيطرته على الحركة قصيرة الأجل، مع تداولات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام محاولات صعود جديدة.

