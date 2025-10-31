سعر سهم فيريزون للاتصالات (VZ) ينزلق انخفاضاً بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 31-10-2025

هبط سعر سهم ماتيل MATTEL (MAT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 19.23$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 19.23$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 20.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد