شكرا لقرائتكم خبر دراسة إنشاء قاعدة إنتاج مستقبلية في المملكة لتعزيز التوسع في الأسواق الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الشركات العالمية في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تتماشى مع خصوصية الأسواق المحلية، من حيث المناخ، والثقافة، وأنماط المعيشة، بهدف تعزيز تجربة المستهلك وتوفير منتجات تتوافق مع احتياجاته اليومية. ويبرز هذا التوجه بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، التي تشهد نمواً سكانياً واقتصادياً متسارعاً، وحراكاً عمرانياً واسعاً يجعلها وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق السعودي الواعد.

وفي هذا السياق، تعمل شركة LG على ترسيخ مكانتها في السوق من خلال طرح حلول متكاملة تجمع بين الابتكار والتوطين، لتلبية متطلبات المستهلكين في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل استراتيجيتها تطوير فئاتها الرئيسة من المنتجات، مثل الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، مع التركيز على تعزيز موقعها الريادي في قطاع الأعمال المباشرة مع المستهلك، وتوسيع نموذج أعمالها القائم على تقنيات إنترنت الأشياء المنزلي (المنتجات المدمجة + الاشتراكات). كما تستهدف الشركة التوسع في مجالات الاستثمارات الحكومية وتقديم حلول متكاملة لمشروعات الأعمال بين الشركات.

وتخطط الشركة للمساهمة في التطوير الحضري لمدينة الرياض من خلال تقديم حلول منزلية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأجهزة المدمجة الفاخرة، لمواكبة النمو السكاني المتسارع. كما تعمل على دعم مشاريع الإسكان الجديدة بتوريد أجهزة مدمجة مصممة وفق أعلى معايير الكفاءة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة عبر أنظمة المنزل الذكي المتكاملة.

وتُعد فئة الأجهزة المنزلية من أسرع القطاعات نموًا في المنطقة، وتشمل مكيفات الهواء، والثلاجات، والغسالات، إلى جانب الطلب المتزايد على غسالات الصحون، والمجففات، والأجهزة المدمجة. ولتعزيز تنافسيتها، تولي الشركة أهمية خاصة لتوطين منتجاتها بما يتناسب مع المناخ المحلي واحتياجات الأسرة السعودية، حيث تقدم ثلاجات وغسالات كبيرة للعائلات الممتدة، ومجموعات غسالة-مجفف مريحة، وغسالات صحون ومنتجات طهي تتماشى مع العادات الغذائية، إلى جانب دعم كامل للغة العربية في واجهات الاستخدام.

وتركز الشركة على تنمية حصتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تطوير منتجات فاخرة معززة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة التوزيع، وبناء شراكات محلية فعالة. كما تطور استراتيجيات مخصصة لكل دولة بما يلبي احتياجاتها، الأمر الذي يعزز مكانتها الإقليمية ويؤكد قدرتها على التكيف مع متغيرات الأسواق.

وفي جانب الاستدامة، تترجم الشركة مبادئ رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمار في تقنيات صديقة للبيئة، تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتشمل مبادراتها استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وإطالة عمر المنتجات، وتطوير أجهزة تستهلك طاقة أقل، بما يرسخ التزامها بالمسؤولية البيئية.

وتواصل الشركة المحافظة على ميزتها التنافسية من خلال الابتكار في تقنيات الأجهزة المنزلية، والاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم خدمات عملاء عالية الجودة تعزز ولاء المستهلكين وثقتهم بالعلامة التجارية.

ورغم عدم وجود خطط حالية لإنشاء منشأة إنتاج في المملكة، إلا أن الشركة تدرس إمكانية تأسيس قاعدة إنتاج مستقبلية وفق متغيرات السوق واستراتيجيات النمو في المنطقة.