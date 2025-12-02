النفط ينخفض مع متابعة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب صدور بيانات اقتصادية.



وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكية عن الشهر الماضي إلى جانب قراءة سبتمبر للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.



وقفزت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر كانون الأول، إلى 85% مقارنة بـ 63% قبل شهر من الآن.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سوف يعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي أوائل عام 2026.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش عند 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6562.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.16% إلى 0.7155.