سعر الغاز الطبيعي يبدأ بجني الأرباح-توقعات اليوم 10-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-10 05:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر المؤشر بتشكيله لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 58700.00 محاولا التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليحافظ على ثباته فوق مستوى الدعم الأولي المتمركز حاليا عند 25540.00.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 25970.00 و26100.00 على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الأولي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية هابطة ليتكبد من خلالها العديد من الخسائر بتسلله نحو 25340.00 و25180.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين  25580.00 و 25970.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

