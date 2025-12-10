شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو فى ارتفاع محدود قبيل تعليقات كريستين لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين

•الفيدرالي الأمريكي يستعد للإعلان عن خفض أسعار الفائدة

•احتمالات قوية حول رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي،مستفيدًا من توقف صعود العملة الأمريكية قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.



يجتمع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل ،ومن المتوقع على نطاق واسع حاليًا أن يرفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس. وتترقّب الأسواق عن كثب تصريحات المحافظ كازو أويدا، بحثًا عن إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى ( 156.56¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.81¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 156.94¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بحوالي 0.6% مقابل الدولار،في ثالث خسارة يومية على التوالي،وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 156.96 ينات،بعد صدور بيانات قوية عن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1%،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع ، في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تتجه الأنظار إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث تُسعّر الأسواق خفضًا شبه محسوم لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس،فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.

يأتي ذلك وسط متابعة دقيقة لبيان اللجنة الفيدرالية وتوقعات مسؤولي البنك، بحثًا عن أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال 2026، خاصة في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية واستمرار مخاوف النمو الاقتصادي.



الفائدة اليابانية

•عقب بيانات التضخم والأجور الأخيرة الصادرة في اليابان ،أصبح تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقرًا فوق 80%.



•قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الأسبوع الماضي توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.



•صرح ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



بنك اليابان

يجتمع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

تترقب الأسواق عن كثب ما سيقوله المحافظ كازو أويدا بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026 ، في وقت تتزايد فيه توقعات لجوء الحكومة اليابانية إلى مزيد من الإجراءات المالية التوسعية، وهو ما يعمّق تعقيد المشهد أمام بنك اليابان.



نظرة فنية

