الاقتصاد

سعر سهم جينيراك (GNRC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم جينيراك (GNRC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-12-2025 1/2
  • سعر سهم جينيراك (GNRC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جينيراك (GNRC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-12 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، ليحاول السهم بتداولاته الأخيرة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن يعيقه في ذلك بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ،ما قد يوقف تعافي السهم بشكل كامل بشكل مؤقت.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 155.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 180.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا