البيتكوين يرتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

•الولايات المتحدة تعتقل الرئيس الفنزويلي " نيكولاس مادورو"

•الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في 4 أسابيع

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن أكبر اقتصاد في العالم



ارتفعت أسعار الذهب قرابة 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،وسط طلب قوي على أصول الملاذات الآمنة ،بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية معقدة في فنزويلا واعتقال الرئيس " نيكولاس مادورو" خلال عطلة نهاية الأسبوع.



يأتي هذا الارتفاع رغم صعود الدولار الأمريكي القوي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة جدًا عن حالة أكبر اقتصاد في العالم ،والتي ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.5% إلى (4,434.50$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,332.32$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,332.32$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 0.3% ، في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين.



الضربة الأمريكية في فنزويلا

نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية واسعة النطاق فجر يوم السبت، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي" نيكولاس مادورو" وزوجته" سيليا فلوريس" ونقلهما جواً إلى مدينة نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات و الإرهاب.



أفادت تقارير بأن الضربة الأمريكية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وفي أعقاب ذلك، أعلنت نائبة الرئيس "ديلسي رودريغيز" توليها مهام الرئاسة بشكل مؤقت، مؤكدة في الوقت ذاته أن مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 98.49 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرون على مجموعة حاسمة من المؤشرات الاقتصادية الكلية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي يُعتقد أنها ستوفر أدلة قوية حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية هذا العام.



أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، ميل صانعي السياسة النقدية الأمريكية نحو التريث في الاجتماعات المقبلة؛ حيث رجح بعض المشاركين أن يكون تثبيت الفائدة "لفترة من الوقت" بعد خفض ديسمبر هو الخيار الأنسب.



الفائدة الأمريكية

•قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم السبت، إن المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية قد يستغرق وقتًا بعد حملة التيسير النقدي النشطة التي شهدها العام الماضي.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 83% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 17%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات معهد التزويد عن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال ديسمبر الماضي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": أعادت الأحداث في فنزويلا إحياء الطلب على الملاذات الآمنة، وكان الذهب والفضة من بين المستفيدين، حيث يسعى المستثمرون إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 5.43 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,065.13 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر الماضي.



نظرة فنية

