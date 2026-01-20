سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-01-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة لاستعادة تعافيه، في ظل توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القادمة.