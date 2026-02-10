شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سي جي إس السعودية تهبط إلى 14.1 مليون ريال بالربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت عملة بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار خلال الساعات الآسيوية من يوم الثلاثاء، بعدما فشلت مجددًا في الحفاظ على مكاسبها الأخيرة عقب تعافيها من أدنى مستوياتها قرب 60 ألف دولار، في وقت التزم فيه المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات رئيسية بشأن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة.

وجرى تداول أكبر عملة مشفرة في العالم منخفضةً بنسبة 2.2% عند 69,392.7 دولار بحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش.

البيتكوين عالقة بين 68 و72 ألف دولار قبيل البيانات الأمريكية

شهدت السوق تحركات سعرية ضمن نطاق يتراوح بين 68 ألفًا و72 ألف دولار خلال الجلسات الأخيرة، وذلك بعد أسبوع مضطرب هبطت خلاله بيتكوين إلى نحو 60 ألف دولار — وهي مستويات لم تُسجَّل منذ أكتوبر 2024 — قبل أن تدفع موجة تعافٍ العملةَ الأكبر إلى العودة فوق مستوى 70 ألف دولار.

وجاء هذا التراجع وسط عمليات بيع مدفوعة بتصفية المراكز، مع قيام المستثمرين بفكّ المراكز ذات الرافعة المالية في ظل الانخفاضات الحادة.

ويركّز المستثمرون حاليًا على بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية التي قد تُشكّل توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية — التي تأجلت بسبب إغلاق حكومي قصير — يوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الجمعة، وهو مقياس رئيسي للتضخم قد يؤثر على رهانات خفض أسعار الفائدة.

كما تظل الأسواق حذرة حيال التغيير المرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ كيفن وورش لرئاسة البنك المركزي.

ويقيّم المتداولون كيف يمكن لموقف أكثر تشددًا محتملًا في عهد وورش أن يؤثر على السيولة والأصول المضاربية مثل بيتكوين.

منصة كورية جنوبية ترسل بالخطأ 44 مليار دولار من بيتكوين للمستخدمين

أرسلت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb عن طريق الخطأ ما قيمته نحو 44 مليار دولار من عملة بيتكوين إلى المستخدمين خلال فعالية ترويجية لتوزيع المكافآت، ما أثار دعوات لتشديد الرقابة من قبل الجهة الرقابية المالية في البلاد.

ووقع الخطأ يوم الجمعة عندما قامت المنصة، عن طريق الخطأ، بإيداع 620 ألف بيتكوين في حسابات المستخدمين بدلًا من جوائز نقدية صغيرة، ما أدى إلى موجة بيع حادة قبل اكتشاف الخلل، فيما تم استرداد 99.7% من العملات.

وقال لي تشان-جين، محافظ هيئة الإشراف المالي، إن الحادثة كشفت عن مشكلات هيكلية في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالأصول الافتراضية، وأكدت الحاجة إلى آليات رقابية محسّنة وتشريعات تُخضع الأصول الرقمية لإطار تنظيمي أكثر صرامة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تبقى تحت الضغط

تراجعت معظم العملات المشفرة البديلة أيضًا يوم الثلاثاء.

انخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2% إلى 2,052.92 دولار.

وتراجعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1% إلى 1.43 دولار.