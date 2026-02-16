زي كاش كوين (ZECUSD) محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل فني – 16-02-2026

مدد سعر سهم سي في إس CVS HEALTH CORPORATION (CVS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 74.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 85.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد