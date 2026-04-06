شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه وسط تجدد آمال وقف الحرب الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•ترامب يهدد إيران بالجحيم إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب من فقد التداول دون 160 ينات ،وذلك مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وسط تصاعد مخاوف تفاقم الحرب الإيرانية ، مع ترقبهم للمهلة الأخيرة التي حددها الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" لإعادة فتح مضيق هرمز.



مع انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أبريل الجاري ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في اليابان.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى ( 159.83¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (159.51¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (159.47¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تحذيرات جديدة من وزيرة المالية اليابانية حول تحركات العملة المفرطة في سوق الصرف.



•وبفضل التحذيرات المستمرة من قبل السلطات النقدية اليابانية ،حقق الين الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،في ظل تصاعد مخاوف تفاقم الحرب الإيرانية ،خاصة بعد التهديدات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب".



مستجدات الحرب الإيرانية

•ترامب يتعهد بأن إيران ستعيش في "جحيم" بحلول يوم الثلاثاء إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي لفتح مضيق هرمز.



•أكسيوس: يبذل الوسطاء الإيرانيون جهودًا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً.



•أكسيوس: أفادت مصادر بأن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ 48 ساعة القادمة ضئيلة.



السلطات اليابانية

وجهت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، تحذيراً جديداً لتجار العملات، مؤكدةً استعداد الحكومة للتحرك ضد المضاربات في أسواق الصرف الأجنبي، نظراً لارتفاع التقلبات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.



وقالت كاتاياما في مؤتمر صحفي دوري: نشهد ارتفاعاً في المضاربات في كل من أسواق العقود الآجلة للنفط الخام وأسواق الصرف الأجنبي، وقد زادت التقلبات بشكل ملحوظ.



وأضافت كاتاياما:بما أن تقلبات أسعار الصرف الناجمة عن هذه التطورات تؤثر على معيشة واقتصاد المواطنين، فإننا على أتم الاستعداد للاستجابة الشاملة على جميع الأصعدة.



الفائدة اليابانية

•أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي في اليابان ،تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو خلال مارس ،في أحدث مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان.



•عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 25% إلى 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

