- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-14 02:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) مكاسب قوية متتالية على مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.3480، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة، وربما قد نشهد بعد الارتدادات او التذبذبات التصحيحية.