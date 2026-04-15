سعر سهم ماكورميك آند كو (MKC) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 15-04-2026

يستقر سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 49.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط