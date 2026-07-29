الدولار ينخفض مع ترقب الأسوا قرار الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته في شهر، وذلك في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 101.33 نقطة، بعدما سجل 101.63 نقطة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يونيو حزيران.

وارتفع اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.1395 دولار، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في شهر خلال الجلسة السابقة.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.3298 دولار، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ 1 يوليو.

عودة إلى الاضطرابات

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مجددًا، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، عقب ضربات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة والسعودية ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق.

وجاءت الضربات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إحباط هجوم إيراني مفاجئ كان يستهدف قوات أمريكية في المنطقة.

الفيدرالي

من المنتظر اليوم قرار لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي مع تقديرات باحتمالية نسبتها 30% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ورغم أن التوقعات ترجح إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تنتظر إشارات من المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي كيفن وارش، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط،.