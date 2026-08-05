تراجع خسائر «الخليجية العامة» 46.8% إلى 15.5 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2026 بنسبة 46.8% إلى 15.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ29 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك إلى: انخفاض الخسارة المحققة من نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 12.861 مليون ريال، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع دخل الاستثمار إلى 2.728 مليون ريال، مقارنة بـ1.481 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بتغير قدره 1.247 مليون ريال، وبنسبة 84.2%.
ويعود تفاقم الخسارة على أساس ربعي إلى ارتفاع الخسارة المحققة نتيجة ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 476 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، بارتفاع نسبته 4%.
وشملت الأسباب: انخفاض العائد على الاستثمار بمبلغ 421 مليون ريال ريال في الربع السابق للشركة بتغير قدره 13.37%.
وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة في النصف الأول 27.088 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 50.461 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة الحالية 29.488 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 52.861 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود ذلك إلى: انخفاض الخسارة المحققة من نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 21.543 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 47%.
وشملت الأسباب: ارتفاع عوائد الاستثمار بمبلغ 2.571 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تغير بلغت 77.77%.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود ذلك إلى: انخفاض الخسارة المحققة من نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 12.861 مليون ريال، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع دخل الاستثمار إلى 2.728 مليون ريال، مقارنة بـ1.481 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بتغير قدره 1.247 مليون ريال، وبنسبة 84.2%.
ويعود تفاقم الخسارة على أساس ربعي إلى ارتفاع الخسارة المحققة نتيجة ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 476 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، بارتفاع نسبته 4%.
وشملت الأسباب: انخفاض العائد على الاستثمار بمبلغ 421 مليون ريال ريال في الربع السابق للشركة بتغير قدره 13.37%.
وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة في النصف الأول 27.088 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 50.461 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة الحالية 29.488 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 52.861 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود ذلك إلى: انخفاض الخسارة المحققة من نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 21.543 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 47%.
وشملت الأسباب: ارتفاع عوائد الاستثمار بمبلغ 2.571 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تغير بلغت 77.77%.