الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 01:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

انزلق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم المحوري 1.4000، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يحد من وتيرة هبوط الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة تماسك هذا الدعم بشكل مؤقت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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