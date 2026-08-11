سعر سهم الشركة الخليجية (8260) يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 11-08-2026

صعد سعر سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (8260) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة اتجاه جانبي على المدى القصير في إشارة لمحاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده مستقبلاً على تغيير الاتجاه، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 3.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 4.25 ريال، تلك المقاومة التي تمثل سقف هذا المسار الجانبي المسيطر على حركة السهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد