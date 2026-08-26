شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-26 03:56 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26
صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.5% فى يوليو ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.3% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.8%.
تظهر تلك البيانات الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر المقبل.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: توجد
•التقييم: إيجابي للدولار الأسترالي
•قوة التأثير: قوية
•توقعات الفائدة: داعمة لاستمرار التطبيع النقدي
•ردة فعل السوق الفوري : إيجابية