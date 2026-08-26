الاقتصاد

التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو

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التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 03:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.5% فى يوليو ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.3% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.8%.


تظهر تلك البيانات الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر المقبل.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة: توجد 

التقييم: إيجابي للدولار الأسترالي 

قوة التأثير: قوية 

توقعات الفائدة: داعمة لاستمرار التطبيع النقدي

ردة فعل السوق الفوري : إيجابية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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