التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.5% فى يوليو ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.3% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.8%.



تظهر تلك البيانات الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر المقبل.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: توجد

•التقييم: إيجابي للدولار الأسترالي

•قوة التأثير: قوية

•توقعات الفائدة: داعمة لاستمرار التطبيع النقدي

•ردة فعل السوق الفوري : إيجابية