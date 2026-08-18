شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة 3 أشهر قبل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي من مستويات منخفضة

•أسعار النفط العالمية ترتفع لليوم الثالث على التوالي

•انتهاء اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار جديدة حول مسار الفائدة البريطانية



تراجع الجنيه الإسترليني مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليتخلي عن أعلى مستوي في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع محاولات تعافي مستويات العملة الأمريكية من مستويات منخفضة.



تنشط عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي استمر لمدة 60 يوم برعاية باكستان.



تصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة، والتي ستوفر أدلة قوية حول احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.3531$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3548$ ) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.3554$).



•حقق الجنيه يوم الاثنين ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3571 دولار ،وسط هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من مستوياته الأدنى في 11 أسبوع ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية، خاصة بعد انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ،لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي ،بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت مهلة الـ 60 يوماً الخاصة بـ "تفاهم إسلام آباد" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.



•ترفض واشنطن تمديد الهدنة وتطالب باستسلام طهران، في حين أعلنت إيران أنها مستعدة لاعتماد موقف عسكري "هجومي بالكامل" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.



•الخلاف الأساسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال حول مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية، والضمانات المطلوبة من الجانبين.



•توجد محاولات وساطة واتصالات خلف الكواليس، لكن لا يوجد اتفاق جديد حتى الآن . أشارت تقارير أن إدارة ترامب فتحت قنوات اتصال سرية مع إيران.



•هناك جهود لإيجاد آلية لإعادة حركة السفن عبر المضيق، لكن الموقف الأمريكي المطالب بإعادة فتح المضيق بالكامل قبل تقديم تنازلات لإيران يعقد المسار.



•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، هدد عُمان عسكريًا إذا اعتبر أنها تعرقل المفاوضات، في تطور يزيد تعقيد جهود الوساطة.



الفائدة البريطانية

على حسب الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة العالمية ،تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا حول 60%.



سوق العمل البريطاني

من أجل إعادة تسعير احتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،مع صدور طلبات إعانة البطالة لشهر يوليو ،ومعدل البطالة و متوسط الأجور لشهر يونيو.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات سوق العمل البريطاني أقل عدوانية عما هو متوقع في الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية في سبتمبر المقبل ،مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-08-2026