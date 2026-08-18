شكرا لقرائتكم خبر عن الين يقترب من حاجز 160 ..هل تتدخل السلطات النقدية؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين الياباني يعمق خسائره إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

•الدولار ينتعش والنفط يرتفع بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية

•العائد على السندات اليابانية يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عام

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية ،خاصة بعد انتهاء اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران ،والذي استمر لمدة 60 يومًا برعاية باكستان.



يقترب الين من فقد التداول فوق حاجز 160 ين لكل دولار ،الأمر الذي يثير التكهنات حول ضرورة تدخل السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة مرة أخرى في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة اليابانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى ( 159.78¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.43¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.31¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار،فى ثالث خسارة يومية فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب انحسار مفعول تدخل اليابان و الولايات المتحدة فى سوق الصرف.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ضمن محاولات التعافي من مستوياته الأدنى في 11 أسبوع ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية، خاصة بعد انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



انتهت مهلة الـ 60 يوماً الخاصة بـ "تفاهم إسلام آباد" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران ،حيث ترفض واشنطن تمديد الهدنة وتطالب باستسلام طهران، في حين أعلنت إيران أنها مستعدة لاعتماد موقف عسكري "هجومي بالكامل" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ،لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي ،بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



السندات اليابانية

ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.945% خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1996.



يأتي هذا الارتفاع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود ، مدفوعًا بارتفاع عوائد السندات الخارجية وتكهنات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة على المدى القريب.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا فوق 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات النقدية فى اليابان والولايات المتحدة عن كثب تحركات العملة اليابانية في سوق الصرف،خاصة مع اقتراب الين من التداول دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار.



سجل الين الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ، مع تلاشي تأثير التدخل الياباني والأمريكي في سوق الصرف، مما دفع المتداولين إلى التكهن بضرورة تنفيذ جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف التراجع الحالي في مستويات العملة.



فقدت العملة اليابانية حوالي نصف المكاسب التي حققتها بفضل تدخل اليابان و الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي أواخر يوليو و أوائل أغسطس.



نظرة فنية

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