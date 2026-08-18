الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 16:05 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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