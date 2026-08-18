تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-08-2026

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.