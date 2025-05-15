مجلس الشيوخ الأميركي يحذف بنودًا ضد ترامب لتسريع تمرير قانون العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 11:19 صباحاً - يستعد مجلس الشيوخ الأميركي لتمرير قانون ثنائي الحزب لتنظيم العملات المستقرة خلال الأسبوع المقبل، بعد حذف بنود كانت تستهدف الرئيس دونالد ترامب ومصالحه الواسعة في قطاع العملات الرقمية

وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس، خلال فعالية نظّمتها الذراع السياسية لمنصة Coinbase تحت عنوان Stand With Crypto، إنها ترى أن الموعد المناسب لتمرير قانون GENIUS (قانون الإرشاد والتأسيس الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة) هو 26 مايو، أي بحلول عطلة يوم الذكرى (Memorial Day).

وقد ظهرت إلى جانبها السيناتورة الديمقراطية كيرستن جيليبراند، التي ألمحت إلى أن صياغة مشروع القانون قد عُدّلت لحذف البنود التي كانت تستهدف مشاريع ترامب المرتبطة بالكريبتو، بما يشمل عملات ميم، ومنصة عملات رقمية، وعملة مستقرة، وشركة تعدين كريبتو تسعى للإدراج في البورصة، وغيرها.

وقالت جيليبراند:

"عندما يطّلع الناس على النص الجديد، سيرون تحسينات حقيقية، وتقدّمًا في مجالات مثل حماية المستهلك، وقوانين الإفلاس، والمعايير الأخلاقية. هناك أبعاد تتجاوز مجرد: ما هو الهيكل التنظيمي؟ وما المتطلبات للمُصدِرين؟"

في 8 مايو، سحب الديمقراطيون دعمهم لمشروع القانون، مما أعاق تقدمه، بسبب مخاوف من أنه لا يُعالج المصالح المرتبطة شخصيًا بترامب في مشاريع الكريبتو.

وأضافت جيليبراند:

"الكثير مما ينخرط فيه ترامب حالياً غير قانوني أساسًا."

"إصداره لعملة ميم يُعد غير قانوني بموجب القوانين الحالية."

"هو فعليًا يفتح الباب لأي شخص يرغب بالتقرّب من الإدارة بأن يُرسل له أموالًا — وهذا يُعد من أكثر الأفعال خرقًا للقانون."

وأكدت جيليبراند أن مشروع القانون الجديد يتضمّن بعض الأحكام الأخلاقية، لكنه "ليس قانونًا لتنظيم الأخلاقيات."

وقالت:

"لو كنا نتعامل مع جميع مشكلات ترامب الأخلاقية، لكان القانون طويلًا ومعقدًا للغاية."

براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، والذي ظهر أيضًا على المنصة، عبّر عن أمله في أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.

وعندما سُئل أرمسترونغ عمّا إذا كانت مشاريع ترامب قد تؤثر على تمرير قوانين الكريبتو، رفض التعليق قائلًا:

"ليس من موقعي أن أعلّق على أنشطة الرئيس ترامب. ما يهم هو أن يبقى تركيز هذا القانون على تنظيم العملات المستقرة."

السباق مع الوقت قبل الانتخابات النصفية

تسعى صناعة العملات الرقمية حاليًا للضغط على الكونغرس لتمرير قانون GENIUS، إلى جانب مشروع قانون آخر بشأن هيكل سوق الكريبتو، قبل الانتخابات النصفية الأميركية في 3 نوفمبر 2026، والتي سيُعاد فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

قالت مارتا بيلشر، رئيسة مجموعة الضغط Blockchain Association، لموقع Cointelegraph خلال مؤتمر Consensus في تورنتو:

"لدينا نافذة زمنية ضيّقة للغاية لتمرير هذه التشريعات قبل الانتخابات."

"أعتقد أن هذه النافذة ستُغلق بسرعة، ولا أعلم إن كنا سنحصل على فرصة أخرى مماثلة لاحقًا."

وأضاف كريس جوناس، مدير الاتصالات في الجمعية:

"من المهم تمرير القوانين قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، لأن تاريخيًا، لا يتم تمرير الكثير من القوانين بعد دخول عام الانتخابات."

قال بو هاينز، المدير التنفيذي لـ "المجلس الرئاسي الاستشاري للأصول الرقمية"، خلال مشاركته في مؤتمر Consensus في 13 مايو، إن الرئيس ترامب يرغب بتوقيع قانون العملات المستقرة وقانون هيكل السوق الرقمي قبل عطلة الكونغرس في أغسطس.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، لكن "الرغبة الرئاسية" موجودة لتوقيع القانونين في أقرب وقت ممكن.