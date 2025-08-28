صناديق الإيثر المتداولة في البورصة تجذب تدفقات تفوق البيتكوين بعشرة أضعاف في 5 أيام

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 12:45 مساءً - تشهد صناديق الإيثر الفورية المتداولة في البورصة إقبالًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث جذبت تدفقات تزيد بعشرة أضعاف مقارنةً بنظيراتها من صناديق البيتكوين الفورية خلال الأيام الخمسة الماضية من التداول.

فمنذ 21 أغسطس، سجلت صناديق الإيثر الفورية تدفقات بقيمة ضخمة بلغت 1.83 مليار دولار، في حين لم تتجاوز تدفقات صناديق البيتكوين سوى عُشر هذا الرقم عند 171 مليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass.

وفي أحدث جلسة تداول يوم الأربعاء، استمرت هذه الوتيرة؛ إذ استقطبت تسعة صناديق إيثر (ETH) تدفقات بقيمة 310.3 مليون دولار، بينما لم تجذب 11 صندوق بيتكوين (BTC) سوى 81.1 مليون دولار.

كما تعافى الإيثر بوتيرة أسرع من البيتكوين هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر ETH بنسبة 5% من أدنى مستوى سجّله يوم الثلاثاء، بينما اكتفى البيتكوين بارتفاع نسبته 2.8% فقط خلال الفترة نفسها. وقد وصف المراقبون هذا التحول الكبير نحو الإيثر بأنه "قاسٍ"، ومن بينهم مستثمر ومُعلّم الإيثريوم أنتوني ساسانو.

وفي السياق نفسه، قال نات جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management، إن صناديق الإيثر الفورية باتت قريبة من الوصول إلى 10 مليارات دولار من التدفقات منذ بداية يوليو.

وبشكل عام، شهدت هذه الصناديق منذ إطلاقها قبل 13 شهرًا تدفقات تراكمية بلغت 13.6 مليار دولار، معظمها تحقق في الأشهر الأخيرة.

أما صناديق البيتكوين الفورية، التي مضى على تداولها 20 شهرًا، فقد سجلت تدفقات تراكمية بنحو 54 مليار دولار.

"رمز وول ستريت"

يبدو أن الزخم بدأ يتحول لصالح شبكة إيثريوم بعد إقرار قانون Genius الخاص بالعملات المستقرة في يوليو، إذ تهيمن الشبكة على أكبر حصة سوقية من العملات المستقرة والأصول الحقيقية المُرمّزة.

وقال يان فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة VanEck، في مقابلة مع Fox Business هذا الأسبوع: "إنه ما أسميه رمز وول ستريت بحق."

وفي الوقت نفسه، أفاد محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، جيمس سيففارت، أن المستشارين الماليين باتوا أكبر حاملي صناديق الإيثر المتداولة، بإجمالي انكشاف يصل إلى 1.3 مليار دولار، بينما أظهرت ملفات SEC أن غولدمان ساكس يتصدر القائمة بحصة تبلغ 712 مليون دولار.

تدفّقات صناديق الإيثر المتداولة في البورصة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة الماضية. المصدر: CoinGlass

وبحسب CoinGecko، كان سعر ETH يتداول عند 4,560 دولارًا منخفضًا بنسبة 1.2% خلال اليوم وقت كتابة التقرير.