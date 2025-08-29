مجموعة الضغط الخاصة بسولانا تضيف 500 ألف دولار لصندوق الدفاع عن رومان ستورم

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - تعهد معهد سياسات سولانا (Solana Policy Institute)، وهو منظمة غير ربحية تدافع عن شبكة سولانا، بتقديم 500 ألف دولار لدعم الدفاع القانوني عن مؤسسي Tornado Cash، رومان ستورم وأليكسي بيرتسيف، لينضم بذلك إلى موجة الدعم المالي المتزايد من مجتمع العملات المشفرة.

وكان ستورم قد أُدين في 6 أغسطس بتشغيل نشاط لتحويل الأموال دون ترخيص، فيما أُدين بيرتسيف عام 2024 بتهمة غسل الأموال على خلفية تطوير بروتوكول Tornado Cash، الذي يتيح للمستخدمين إخفاء مصدر ووجهة أموالهم المشفرة.

وقال معهد سياسات سولانا في بيان يوم الخميس إن تبرعه البالغ 500 ألف دولار سيساعد ستورم (الذي يقدّم حاليًا طلبات بعد المحاكمة لإلغاء إدانته) وكذلك استئناف بيرتسيف. ومن خلال جمع التبرعات المجتمعية، تمكّن صندوق الدفاع عن رومان ستورم من جمع 5.5 ملايين دولار حتى الآن لدعم دفاعه القانوني، أي بفارق نحو 1.5 مليون دولار عن هدفه.

حتى الآن، جمع صندوق الدفاع عن رومان ستورم أكثر من 5 ملايين دولار. المصدر: صندوق الدفاع عن رومان ستورم

قادة الإيثيريوم يدخلون على الخط

في يوليو الماضي، وجّه ستورم نداءً عبر منصة X لجمع 1.5 مليون دولار لتغطية التكاليف القانونية المتزايدة.

وقال فيديريكو كارّوني، مطوّر أساسي في إيثيريوم، إنه سيساهم بمبلغ 500 ألف دولار في 11 أغسطس، بعد أن تم احتجازه من قبل السلطات التركية على خلفية مزاعم مرتبطة ببروتوكول خصوصية قائم على إيثيريوم.

كما تعهدت مؤسسة إيثيريوم بمطابقة التبرعات لصالح صندوق دفاع ستورم حتى سقف 500 ألف دولار بعد إدانته. وكانت المؤسسة قد تبرعت مسبقًا بمبلغ 500 ألف دولار في يونيو، ووعدت بمطابقة ما يصل إلى 750 ألف دولار إضافية من تبرعات مجتمع الكريبتو.

أما فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لإيثيريوم، فقد تبرع مرتين بمجموع 150 إيثير، أي ما يعادل أكثر من 673 ألف دولار بأسعار السوق الحالية.

تبرعات أخرى لدعم ستورم

في يوليو، قال بيل وارن، مطوّر ومساهم في DAO Meta Cartel، إن الخزانة الكاملة للمجموعة قد خُصصت لدعم قضية ستورم القانونية.

كما أكّد يوليان زاويستوسكي، مؤسس مشروع Golem، أن فريقه قد تبرع بـ 50 إيثير في يوليو أيضًا، بما يعادل أكثر من 224 ألف دولار بأسعار السوق الحالية.

وتبرعت أيضًا شركة بارادايم للاستثمار بمبلغ كبير قدره 1.25 مليون دولار في يناير، حيث قال المؤسس المشارك مات هوانغ حينها:

"تحميل مطوري البرمجيات مسؤولية الطريقة التي يستخدم بها أطراف ثالثة المنتج سيؤدي إلى أثر سلبي يقيّد الابتكار في الكريبتو وخارجه."

قضية ستورم تغيّر "حسابات المخاطر" لدى المطورين

ندّد خبراء قانونيون ومراقبون في الصناعة بإدانات مطوري Tornado Cash، معتبرين أنها تضع سابقة خطيرة لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر ولها تداعيات على خصوصية المستخدمين.

وبعد تبرعها، قالت معهد سياسات سولانا إن الاتهامات التي بُنيت عليها الإدانة تستند إلى "سوء فهم" لطبيعة عمل تقنيات البلوكشين.

وأضافت:

"منطق الحكومة بسيط لكنه خطير: إذا كتبت كودًا مفتوح المصدر يمكن لأي شخص استخدامه — للخير أو للشر — فأنت مسؤول عن إساءة استخدامه، حتى لو لم يكن لديك أي سيطرة مستمرة عليه أو إمكانية السيطرة عليه."

"إذا كان بإمكان الحكومة مقاضاة المطورين لمجرد ابتكار أدوات محايدة أساء الآخرون استخدامها، فهذا يغيّر بشكل جذري حسابات المخاطر لدى المطورين."

وأصدرت جمعية البلوكشين، وهي مجموعة ضغط صناعية مقرها واشنطن، بيانًا مشابهًا بعد إدانة ستورم، أكدت فيه أن الحكم "يضع سابقة خطيرة بالنسبة لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر."