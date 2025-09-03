طابور الدخول لتخزين الإيثر يقفز إلى أعلى مستوى في عامين مع تراكم المؤسسات

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - ارتفع حجم الإيثر (ETH) المنتظر إدخاله إلى التخزين (staking) لأعلى مستوى له منذ عام 2023، في ظل اندفاع المتداولين المؤسساتيين وشركات الخزائن المشفرة للاستفادة من العوائد على حيازاتهم.

يوم الثلاثاء، وصل طابور الدخول لتحصيص الإيثر إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، مع إظهار بيانات على السلسلة وجود 860,369 إيثر، بقيمة تقارب 3.7 مليار دولار، بانتظار التخزين.

وقالت بروتوكولات التخزين Everstake:

"بصراحة، هذا لافت للنظر، لأننا لم نشهد طوابير بهذا الحجم منذ عام 2023 عندما أتاح ترقية شنغهاي عمليات السحب."

وأضافت أن نمو طابور المدققين يعود إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الثقة في الشبكة، حيث يثق عدد متزايد من المستخدمين في القيمة طويلة الأمد لإيثريوم ويرغبون في المشاركة في تأمينها، إلى جانب تحسن ظروف السوق، إذ يجعل ارتفاع أسعار الإيثر ورسوم الغاز المنخفضة تاريخيًا عملية التخزين أكثر جاذبية وسهولة للمستخدمين.

كما ساهم الاهتمام المؤسسي المتزايد في هذا النمو، مع دخول المزيد من الشركات والصناديق إلى مجال تخزين الإيثر، ما يجلب مبالغ أكبر إلى الشبكة.

طابور الدخول لتخزين الإيثر يقفز لأعلى مستوى في عامين. المصدر: Everstake

طابور الخروج يتراجع بعد ذروة تاريخية

يأتي الارتفاع في طابور الدخول ليخفف بعض المخاوف الأخيرة من أن صعود طابور الخروج سيؤدي إلى عمليات بيع ضخمة بعد وصول الإيثر إلى ذروة تاريخية في 24 أغسطس.

وكان طابورا الدخول والخروج قد اقتربا من التساوي لأول مرة منذ يوليو، بعد أن وصل طابور الخروج إلى مستوى قياسي بأكثر من مليون إيثر في 29 أغسطس، قبل أن يتراجع بنسبة 20%، ما يشير إلى تباطؤ في عمليات إلغاء التحصيص.

وبحسب بيانات Ultrasound.Money، هناك 35.7 مليون إيثر مخزن على الشبكة، بقيمة تقارب 162 مليار دولار، أي ما يعادل 31% من إجمالي المعروض.

خزائن الإيثر تشتري وتخزن رغم هبوط السعر

تواصل خزائن الإيثر المؤسسية النمو، حيث جرى شراء 4.7 مليون إيثر، أي نحو 4% من إجمالي المعروض بقيمة تقارب 20.4 مليار دولار، من قبل أكثر من 70 جهة، وفق بيانات StrategicEtherReserve.

معظم هذه الكيانات قامت أو ستقوم بتخزين الإيثر لتعزيز عوائد استراتيجياتها، وهو ما ساهم في تضخم طابور الدخول خلال الأسابيع الأخيرة.

في الوقت نفسه، تراجع سعر الإيثر بنسبة إضافية بلغت 1.2% خلال اليوم، ليصل إلى 4,321 دولارًا وقت كتابة التقرير.

وبذلك يكون الإيثر قد انخفض بنسبة 12.4% عن أعلى مستوياته التاريخية في 24 أغسطس، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح من جانب المتداولين الأفراد.