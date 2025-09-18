هيئة SEC تعتمد معايير جديدة لإطلاق صناديق مؤشرات فورية للعملات المشفرة

أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) معايير الإدراج العامة، ما يفتح الباب أمام إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETP) الفورية للعملات المشفرة دون الحاجة لموافقة فردية على كل منتج.

القرار يُبسط إدراج الصناديق التي تتضمن أصول رقمية، بشرط أن تكون مدعومة بعقود آجلة متداولة على منصات منظمة مثل كوين بيس.

ويتوقع المحللون، ومنهم “جيمس سيفارت”، موجة من الإطلاقات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

أكد رئيس الهيئة “بول أتكينز”، أن الخطوة تُعزز الابتكار وتُقلل العوائق أمام المستثمرين، فيما وصفها “نيت جيراسي” بالتطور الكبير مقارنة بموقف الهيئة قبل عامين.

كما تمت الموافقة على صندوق “Grayscale Digital Large Cap”، وتأجيل البت في صندوق “Truth Social Bitcoin”.

إطلاق مرتقب لصناديق XRP وDogecoin:

من المقرر اليوم بدء تداول صندوقي XRPR وDOJE من REX-Osprey، كأول صناديق فورية لـXRP وعملات الميم في السوق الأمريكية، في خطوة يُتوقع أن تتبعها إصدارات أخرى قريبا.

