استقرار سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 113 ألف دولار وعملة ASTER تتحرك وبقوة

سجل سعر البيتكوين (BTC) تراجع طفيف خلال الساعات الماضية، بعد أن فشل في الحفاظ على مستوى 113,000 دولار، متراجعا لفترة وجيزة إلى ما دون 111,500 دولار قبل أن يستقر لاحقا قرب 112,400 دولار.

جاء هذا التراجع في ظل تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “جيروم باول”، والذي أشار فيها إلى مؤشرات ضعف في سوق العمل الأمريكي، محذرا من أن الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم، قد تكون مرتفعة القيمة.

وعلى الرغم من هذا الضغط، تمكّن السوق من احتواء الانخفاض دون كسر مستويات دعم حاسمة.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 2.24 تريليون دولار، مع استقرار في نسبة الهيمنة على السوق عند 56.16%.

في المقابل، تحركت معظم العملات الرقمية البديلة في الاتجاه الهابط.

كما تراجع سعر الايثيريوم (ETH) بنسبة 1% إلى ما دون 4200 دولار، وهبطت سولانا (SOL) بنسبة 4% لتُتداول عند 210 دولار، كما خسر سعر عملة هايبرليكويد (HYPE) 10% من قيمتها لتصل إلى أقل من 44 دولار.

رغم التراجع العام، برزت بعض العملات الرقمية بأداء إيجابي، وعلى رأسها العملة الرقمية ASTER، التي قفزت بأكثر من 40% إلى 2.33 دولار.

وتُعد ASTER العملة الخاصة بمنصة تداول العقود الآجلة الدائمة التي أُطلقت مؤخرا.

حاليا تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 3.98 تريليون دولار، مسجلة انخفاض يومي طفيف بنسبة 0.7%.

