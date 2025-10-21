شركة كوين بيس تستحوذ على “Echo” في صفقة بقيمة 375 مليون دولار: التفاصيل

أعلنت منصة كوين بيس التي تعد إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عن استحواذها على شركة إيكو “Echo” — وهي منصة رائدة في مجال جمع رأس المال للمشاريع الناشئة في قطاع العملات الرقمية — في صفقة بلغت قيمتها نحو 375 مليون دولار.

تُعد “Echo”، التي أسسها الشخصية المعروفة في مجال الكريبتو “كوبي” (جوردان فيش)، منصة تتيح للمستثمرين المشاركة في جولات التمويل المبكر لمشروعات العملات الرقمية، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية في مراحلها الأولى.

ووفقا للإعلان الرسمي، حققت “Echo” نمو ملحوظ منذ تأسيسها، إذ ساهمت في تمويل أكثر من 200 مليون دولار عبر نحو 300 صفقة منذ انطلاقها.

كما حقق منتجها الجديد سونار (Sonar) — وهو أداة لبيع العملات الرقمية العامة ذاتيا — نجاح بعد دوره في دعم عملية بيع رموز XPL الخاصة بمشروع بلازما (Plasma).

شملت الصفقة مزيج من النقد والأسهم، مع تطبيق تعديلات سعر الشراء المعتادة في مثل هذه الصفقات.

وفي تعليق له حول عملية الاستحواذ، صرح “كوبي”:

بدأنا بناء “Echo” قبل نحو عامين بهدف إعادة تشكيل آلية جمع التمويل في عالم العملات الرقمية. اليوم، ننضم إلى كوين بيس، لكن مهمتنا لا تزال كما هي — توسيع نطاق الفرص للمستثمرين وتقديم خيارات أفضل للمؤسسين الباحثين عن التمويل. ما زلنا في بداية الطريق.

بهذه الخطوة، تسعى كوين بيس إلى تعزيز وجودها في سوق التمويل الأولي للمشاريع الرقمية، ودعم بيئة الاستثمار المبكر في البلوكشين من خلال دمج حلول “Echo” ضمن منظومتها المتنامية.

