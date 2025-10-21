كيف احتفلت فاطمة الطباخ بيوم ميلادها؟.. وهذه أبرز محطاتها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:15 مساءً - احتفلت الفنانة والإعلامية فاطمة الطباخ بيوم ميلادها، وشاركت متابعيها صورة لها وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود وممسكة بكعكة يوم ميلادها، التي جاءت باللون الأبيض والذهبي وُملئت بشموع بيضاء.

وعلقت فاطمة الطباخ على الصورة وكتبت: "كل عام وأنا وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، في عيد ميلادي هذا، أدرك أن مع كل عام نكبر فيه... هناك شيء لابد أن نحافظ عليه: طفلنا الداخلي، براءتنا، أحلامنا الصغيرة... والفرح البسيط الذي يجعل الروح حية.. ودمتم".

كما نشرت صورة لها وكتبت "أقول لنفسي... لم أعد أبحث عمّن يفهمني، بل عمّن يُشبه سكوني حين أتعب. تعلمت أن لا شيء يستحق أن يأخذني من نفسي، وأن بعض الخسارات هي الطريق الحقيقي للامتلاء. لم أعد أركض خلف الضوء... صرت أكتفي بأن أكون شمعةً تُضيء داخلي. عرفت أن السلام لا يُمنح... يُبنى بصبرٍ، وبمصالحةٍ مع الذاكرة. واليوم، ألتفت للوراء لا بندم، بل بشكرٍ عميق... على كل ما ربّاني، وهذّب قلبي، وصنع هذه النسخة مني أقول لنفسي... لم يكن الطريق سهلًا، لكنه كان صادقًا. كل انكسارٍ علّمني شكل نوري، وكل فقدٍ ربّاني على معنى الاكتفاء. تعلمت أن الصمت لغة الناضجين، وأن الهدوء لا يعني الانطفاء، بل يعني أني وصلتُ إلى مكاني الداخلي... حيث لا أحتاج أن أشرح نفسي لأحد. عرفت أن بعض الأبواب تُغلق لتنير لي طريقا آخر، وأن الله حين أخذ، كان يجهّزني لما هو أبقى. اليوم لا أحتفل بالزمن... بل أحتفل بأنني ما زلت أزهر، رغم كل الفصول، فاطمة الطباخ".

وتفاعل معها متابعوها ومحبوها وتمنوا لها عاماً سعيداً وتحقيق الأماني، وهنأتها الفنانة هيا عبد السلام وكتبت: "كل عام وأنت بألف خير"، فيما كتبت لها الفنانة سماح: "كل عام وأنتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح حبيبتي فطومة"، أما الفنانة غرور صفر فكتبت: "كل عام وأنتي بخير قلبي"، وكذلك هنأتها الفنانة رهف جيتارا: "كل عام وأنتِ أجمل وأسعد حبيبتي العمر كله يارب".

فاطمة الطباخ في سطور وأبرز أعمالها

آخر أعمال عُرضت لفاطمة الطباخ

فاطمة الطباخ ممثلةٌ ومذيعةٌ، حصلت على شهادة الماجستير في النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وبدأت مسيرتها المهنية في الإذاعة، وقدَّمت عديداً من البرامج، وفي 2006 شاركت في مسرحية "خارج من منطقة التغطية"؛ لتتوالى أعمالها المسرحية، منها "الفارس وأميرة الغابة"، "عنبر و11 سبتمبر"، "سعاد"، "كيري ميري"، بينما يبرز من مسلسلاتها "تو النهار"، "بنات الجامعة"، "البيت بيت أبونا"، "جمان"، "الجوهرة"، "الناجية الوحيدة"، "مجاريح"، "نهاية فراق"، "مرضي ودحام"، و"من كثر حبي لك".كان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "مرضي ودحام" وهو مسلسل كوميدي، تدور أحداثه حول "مرضي" و"دحام"، والمشاكل التي يقعان بها، وهو من إخراج عبدالله العراك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري، ومن بطولة الفنان عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج،، وإيمان فيصل. ومسلسل "من كثر حبي لك" الذي يتحدث عن حب ومودة، وزيجات، وحالات طلاق، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ﺗﺄﻟﻴﻒ نور البدري، ومن بطولة إبراهيم الحربي، حمد العماني،، شوق الهادي، نور الشيخ، وخالد الشاعر.

كذلك عُرضت لها مسرحية ضمن عروض مهرجان باك ستيج قروب الدورة الثانية على مسرح دار المهن الطبية الجابرية بعنوان "غرابيل"، وهي عن رواية للموت وإليه راجعون للمؤلف عبداللطيف الياقوت والمخرج المسرحي علي حسين أكبر ومن بطولة كل من الفنانة فاطمة الطباخ، شبنم خان، يعقوب حيات، ضاري النصار، فراس السالم.

كما قدمت فلاش أغنية "عيش اللحظة" الجزء الثاني، وجسدت من خلالها دور "نورة" مع علي كمال الكويتي بشخصية "منصور"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع جاسم الخلف وتصوير ومونتاج المخرج محمد كمال.

