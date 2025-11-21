تقرير: بتماين أكبر مُصنّع لرقاقات تعدين البيتكوين يخضع لتحقيق أمريكي بسبب مخاطر أمن قومي

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - يخضع مُنتِج شرائح تعدين البيتكوين المتخصصة (ASIC) الأكبر عالميًا بتماين، والمقرّ في الصين، لتحقيق في الولايات المتحدة على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ يوم الجمعة.

نقل التقرير عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه وستة أشخاص آخرين مطّلعين على الأمر، أن عتاد بتماين يقع في صلب تحقيق فيدرالي يُعرف باسم “عملية الغروب الأحمر”. تقود التحقيق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ويسعى إلى تحديد ما إذا كانت أجهزة الـASIC قابلة للتحكم عن بُعد لأغراض التجسس أو تخريب شبكة الكهرباء في البلاد.

سبق للسلطات الأمريكية أن حققت في أكتوبر 2024 مع شركة Xiamen Sophgo الصينية لتصميم الرقاقات، المرتبطة ببتماين، بسبب صلتها المزعومة بشركة هواوي الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وفي الشهر التالي، أوقفت هيئة الجمارك وحماية الحدود تسليم آلاف أجهزة ASIC من بتماين، ولم يُفرج عن الأجهزة إلا في مارس الماضي.

ووفقًا لجامعة كامبريدج، تُهيمن بتماين على أكثر من 80% من سوق أجهزة تعدين البيتكوين ASIC، فيما يسيطر المُصنِّعان الصينيان بتماين وMicroBT معًا على 97% من السوق العالمية. أي قيود محتملة قد تُحدث هزة واسعة في صناعة التعدين داخل الولايات المتحدة.

توزيع أجهزة التعدين حسب الشركة المُصنّعة. المصدر: Cambridge Digital Mining Industry

قال المسؤولون المجهولون إن المحققين فككوا بعض أجهزة بتماين لفحص أي قدرات خبيثة محتملة، دون الكشف عمّا إذا تم العثور على شيء.

وردّ متحدث باسم بتماين لبولمبرغ بأن الادعاءات بأن الشركة “قادرة على التحكم عن بُعد بأجهزتها” غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًا أنها “تلتزم بدقة بالقوانين الأمريكية والقوانين المعمول بها” وغير مُطّلعة على التحقيق.

ارتباطات عائلية بالرئيس ترامب

قد تؤدي أي إجراءات تقييدية ضد بتماين إلى تداعيات سياسية، لأن عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها استثمارات مباشرة في عتاد الشركة.

ففي أغسطس، اشترت شركة American Bitcoin المدعومة من أعضاء في عائلة ترامب أسطولًا من 16,299 جهاز Antminer U3S21EXPH من بتماين. كما ورثت “معظم” أجهزة التعدين التابعة لـHut 8، بما فيها 31,145 جهاز Bitmain S21+.

وقالت American Bitcoin في سبتمبر إنها تملك “وصولًا تفضيليًا إلى الجيل التالي من بنية ASIC”، دون ذكر بتماين باسمها. تكشف ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الشركة دفعت مقابل الأجهزة بالبيتكوين، مع فترة استرداد تمتد إلى 24 شهرًا، وهي شروط وصفتها صحيفة الغارديان بأنها “سخية على نحو غير معتاد”.

وبسبب هيمنة بتماين على السوق، لن تكون American Bitcoin الشركة الأمريكية الوحيدة المتضررة إذا كشفت التحقيقات وجود مخاطر أمنية. فقد شهدت شركات التعدين المُدرجة في البورصة الأمريكية في فبراير الماضي تأخيرات واضحة في شحنات أجهزة ASIC نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.