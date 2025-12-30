النائبة ماكسين ووترز تطالب بجلسة رقابية حول نهج هيئة الأوراق المالية تجاه العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - دعت النائبة الأميركية ماكسين ووترز إلى عقد جلسة استماع رقابية مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بول أتكينز، معربة عن مخاوفها بشأن إسقاط الهيئة لقضايا إنفاذ تتعلق بالعملات المشفرة، إلى جانب تسع نقاط خلاف أخرى.

وفي رسالة وجّهتها يوم الأحد إلى فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، قالت ووترز إن عقد جلسة رقابية بات متأخراً للغاية، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تغييرات سياسية مثيرة للتساؤل” داخل هيئة الأوراق المالية.

وكتبت: “أدلى الرئيس غينسلر بشهادته أمام اللجنة مرتين خلال عامه الأول. ورغم وجود التزام واضح بممارسة الرقابة على الهيئة، لم تعقد اللجنة أي جلسة استماع واحدة مع الرئيس أتكينز، وذلك على الرغم من التحولات السياسية السريعة والجوهرية والمثيرة للجدل التي شهدتها الهيئة خلال إدارة ترامب”.

وسردت ووترز عشرة محاور ترى أن جلسة الرقابة يجب أن تتناولها، من بينها إسقاط إجراءات إنفاذ كبرى في قضايا العملات المشفرة، واستقلالية هيئة الأوراق المالية وتسييسها، إضافة إلى إضعاف آليات مراقبة الأسواق.

وزعمت أن الهيئة “أنهت أو علّقت إجراءات إنفاذ رئيسية ضد عدد من شركات وأفراد العملات المشفرة الذين وُجهت إليهم اتهامات موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الأوراق المالية”، مشيرة إلى قضايا شملت Coinbase وBinance وجاستن صن.

وأضافت: “في بعض هذه القضايا، أعلن المدعى عليهم أن هيئة الأوراق المالية أنهت إجراءات الإنفاذ قبل أن تصوّت المفوضية فعلياً على ذلك”.

وأكدت ووترز أن لجنة الخدمات المالية بحاجة إلى التدقيق في أداء الهيئة لمعرفة الكيفية التي “تعتزم من خلالها ردع الاحتيال والتلاعب”.

رسالة ووترز إلى فرينش هيل. المصدر: مجلس النواب الأميركي

وتولى أتكينز، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب، رئاسة الهيئة في أبريل خلفاً لغاري غينسلر. وخلال فترة ولايته، تبنّت هيئة الأوراق المالية نهجاً أكثر تساهلاً تجاه العملات المشفرة، مع تعليق دعاوى وتحقيقات، وتخفيف القيود على صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة، إضافة إلى خطاب تنظيمي أكثر انفتاحاً عبر مبادرات مثل Project Crypto.

ووترز تسعى لمنع “الاحتيال” في قطاع العملات المشفرة

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها ووترز قطاع العملات المشفرة ونهج الحزب الجمهوري تجاهه. ففي أكتوبر الماضي، أعربت عن غضبها من العفو عن الشريك المؤسس لمنصة Binance، تشانغبينغ تشاو.

وفي منتصف يوليو، نشرت ووترز أيضاً مقال رأي حذّرت فيه من أطر تنظيمية كبرى للعملات المشفرة، مثل قانون CLARITY وقانون GENIUS، معتبرة أنها قد “تفتح الأبواب أمام احتيال واسع النطاق ودمار مالي”.