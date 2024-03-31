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وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمنع زيادة الوزن في شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نصائح غذائية لعدم زيادة وزنك في شهر رمضان حيث تضمنت النقاط التالية :-

1- احرص على تناول وجبة السحور، ووجبة الإفطار إبدأ بطبق صغير من الشوربة الدافئة ثم طبق السلطة الخضراء ثم تناول باقي وجبتك وأجعل الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

2- احرص على تناول طعامك ببطء ) لتسمح لإشارات الشبع كي تعمل وتقلل من كمية الطعام المتناول).

3- قلل من استهلاك السكر الأبيض في المشروبات سواء كانت مشروبات ساخنة أو عصائر أو مياه غازية و كذلك في اعداد الحلويات المنزلية ، وابدأ بذلك تدريجياً.

4- قلل من استهلاك الزيوت والدهون في إعداد الأطعمة و أستبدل ذلك بالشوي أو استخدام الفرن أحرص علي إعداد الأطعمة والمخبوزات في المنزل لتجنب الدهون المتحولة مثل السمن الصناعي و الزبدة الصناعي .

5- قلل من استهلاكك للملح إلى أقل من 5 جرام باليوم ) بما يعادل ملعقة شاي صغيرة ) واستبدله بالتوابل والليمون والخل والفلفل لتعزيز نكهه الطعام بالإضافة الي الإقلال من تناول المخلات لإحتوائها علي كمية ملح كبيرة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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