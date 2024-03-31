شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
- البصل بـ17 جنيها.
- الطماطم 12.5 جنيه
- البطاطس بـ 15جنيها.
- الجزر بـ 8.5 جنيه .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 18 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.
- الكوسة بـ 16 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 18جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 22 جنيها
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.
- جوافة بـ 27 جنيها.
- يوسفي سكرى 16 جنيها.
- البسلة 34 جنيها.
- الموز البلدي بـ 18 جنيها
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