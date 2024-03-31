شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية: ‏- البصل بـ17 جنيها. - الطماطم 12.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 15جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها. - الكوسة بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 22 جنيها ‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها. - جوافة بـ 27 جنيها. - يوسفي سكرى 16 جنيها. - البسلة 34 جنيها. - الموز البلدي بـ 18 جنيها

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