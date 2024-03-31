شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات وزارة الزراعة لمحاصيل الأعلاف الخضراء الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال الفترة الحالية وتمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوى
1- يتم أخذ الحشة الرابعة من أصناف البرسيم المسقاوي.
2- ممكن عمل الدريس من البرسيم المسقاوي في ذلك الشهر وذلك لارتفاع درجات الحرارة والنمو السريع للبرسيم.
3- يتم حصاد البرسيم الفحل في نهاية مارس في حالة الزراعة المبكرة.
بنجر العلف
1- يتم إعطاء آخر رية وفطامة بعد ذلك أستعداد للحصاد والتغذية عليه في أول مايو.
البرسيم الحجازى
1- استمرار زراعة البرسيم في العروة الربيعي حتى 15 أبريل.
2- إعداد الأرض للزراعة كما سبق في سبتمبر وكذلك الإضافات "سماد بلدي ، سوبر ، سلفات بوتاسيوم ، سلفات نشادر، كبريت زراعي وكذلك معاملة البذرة بالعقدين".
3- يتم أخذ الحشة الثالثة من البرسيم الذي تم زراعة في أكتوبر.
4- يتم إعطاء جرعة عناصر زنك وحديد ومنجنيز بعد الحش بأسبوع بمعدل 1/4 ك من كل من العناصر بعد كل حشة بأسبوع.
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