شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات وزارة الزراعة لمحاصيل الأعلاف الخضراء الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال الفترة الحالية وتمثلت التوصيات في الآتي:



البرسيم المسقاوى

1- يتم أخذ الحشة الرابعة من أصناف البرسيم المسقاوي.

2- ممكن عمل الدريس من البرسيم المسقاوي في ذلك الشهر وذلك لارتفاع درجات الحرارة والنمو السريع للبرسيم.

3- يتم حصاد البرسيم الفحل في نهاية مارس في حالة الزراعة المبكرة.

بنجر العلف

1- يتم إعطاء آخر رية وفطامة بعد ذلك أستعداد للحصاد والتغذية عليه في أول مايو.



البرسيم الحجازى

1- استمرار زراعة البرسيم في العروة الربيعي حتى 15 أبريل.

2- إعداد الأرض للزراعة كما سبق في سبتمبر وكذلك الإضافات "سماد بلدي ، سوبر ، سلفات بوتاسيوم ، سلفات نشادر، كبريت زراعي وكذلك معاملة البذرة بالعقدين".

3- يتم أخذ الحشة الثالثة من البرسيم الذي تم زراعة في أكتوبر.

4- يتم إعطاء جرعة عناصر زنك وحديد ومنجنيز بعد الحش بأسبوع بمعدل 1/4 ك من كل من العناصر بعد كل حشة بأسبوع.