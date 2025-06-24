شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهى تنفيذها بالصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

ترأس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

وشدد نائب المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع كلًا من ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيسي مركزي الصف وأطفيح والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والغاز والمكاتب الاستشارية للمشروعات.