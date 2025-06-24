شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان تسلم 215 ألف مشروعا تنمويا بمختلف محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضوٍ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تسليم 215.236 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادى إلى الآن، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.

وأكد محمود فؤاد نائب، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، موضحًا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف محمود فؤاد أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظات الجمهورية المختلفة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية و أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظات كما تقوم الجمعية بإعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.



جمعية الأورمان تسلم 215 الف مشروعا تنمويًا



