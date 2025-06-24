شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية الرئيس.. الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد شهرا والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية ، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة (كلنا واحد) إعتباراً من 1 يوليو 2025 و لمدة شهر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



كما أعلنت الوزارة عن تخفيضات خاصة يوم 30/6/2025 بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة (82) مول تجارى ، وكذا (199) كيان صناعى بإجمالى (2151) فرعا ، (46) سلسلة تجارية بإجمالى (2314) فرع ابالإضافة إلى (1441) فرعا لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالى (204) أفرع ، (41) دار عرض سينمائى بإجمالى (272) شاشة عرض، (315) وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية.. كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1100) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.



