شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والاتحاد الأوروبى يبحثان تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال زيارته الحالية للمملكة ، تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنسانى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وفى وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب.

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