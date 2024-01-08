شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يشيد بوقوف مواطني بلاده أمام الأطماع الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود مواطني بلاده والوقوف إلى جانب حكومتهم للدفاع عن الصومال، داعيًا إياهم في الوقت ذاته إلى التوحد للدفاع عن سيادة البلاد، فيما دعا الشعب الإثيوبي إلى عدم الانخداع بالجهود الضعيفة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية.

وثمن الرئيس الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - مشاعر الشعب الصومالي كافة تجاه انتهاك إثيوبيا ورفضهم لأطماعها الوهمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس وحدة الشعب الصومالي في كافة أرجاء البلاد.

وكان قد أثارت رغبة حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، التوقيع مع رئيس إدارة أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، مذكرة تفاهم، ردود فعل قوية في الداخل والخارج، حيث وافق البرلمان مؤخرًا ووقع رئيس الجمهورية قرارًا يلغي هذا التوقيع الباطل.