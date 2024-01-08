شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب واللد والرملة ومناطق واسعة وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات الإنذار في كل من مدينتي اللد والرملة وسط فلسطين المحتلة، كما دوت في مطار بن جوريون وتل أبيب، وفق ما أعلنت نجمة داؤود الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الفصائل قصفت الأراضي المحتلة اليوم الإثنين برشقة من الصواريخ، ردا على مجازر الاحتلال في صفوف أهالي غزة.

وتشن إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.