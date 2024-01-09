شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تسقط مسيرة هيرمز 900 وتستولى على آخريين من القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، إسقاط طائرة استطلاع من طراز هيرمز 900 والاستيلاء على طائرة من طراز سكايلارك ومسيرتين آخريين، خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: "مجاهدونا دكوا مقار وغرف قيادة ميدانية وحشودا عسكرية بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى بكل المحاور".

وفي تصريحات أخرى، قالت سرايا القدس، إنها أسقطت طائرة استخبارات إسرائيلية في سماء خان يونس.

وقالت ناطق باسم سرايا القدس في كلمة صوتية اليوم الثلاثاء: "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل، وأجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة".

وأضافت الفصائل: "نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب"