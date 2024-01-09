شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: استشهاد 4 فى قصف قرب دور الصالحات بمخيم المغازى وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف قرب دور الصالحات في مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.