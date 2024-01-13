الخليج اليوم .. بدلا من استرضاء الآخرين.. كاتب نرويجي يدعو واشنطن لتصنيف السعودية حليفا رئيسيا للناتو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا الكاتب النرويجي مايكل أريزانتي الولايات المتحدة إلى العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية بدلا من اتباع سياسات استرضاء شركاء آخرين غير موثوق بهم.

وفي تدوينة مطولة للمحرر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شارك أريزانتي أفكاره مع القراء حول ضرورة إعادة تنظيم استراتيجي في الشرق الأوسط على ضوء الحديث حول اتفاقيات السلام المحتملة بين السعودية وإسرائيل والتي تتوسط فيها إدارة بايدن.

وقال الكاتب إن التقارير الأخيرة عن اتفاقيات السلام المحتملة بين السعودية وإسرائيل والتي توسطت فيها إدارة بايدن، تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تنظيم استراتيجي في الشرق الأوسط.

وأضاف "بدلا من اتباع سياسات استرضاء مع إيران وقطر وغيرهما من الشركاء غير الموثوق بهم، كان ينبغي على واشنطن أن تعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية الحليف القديم والموثوق".

وتابع قائلا "لقد أظهرت المملكة العربية السعودية باستمرار التزامها بالاستقرار الإقليمي والتعاون مع الغرب".

وأفاد مايكل أريزانتي في تدوينته "خلال الربيع العربي، كان قرار واشنطن بإبعاد السعودية خطأ فادحا"

وذكر أنه ينبغي تصنيف المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بما يعكس أهميتها الاستراتيجية ومصالحها المشتركة مع الغرب، مشيرا إلى أن هذا لن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي فحسب بل سيرسل أيضا رسالة واضحة إلى إيران مفادها بأنه لن يتم التسامح مع أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأوضح أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي المحتمل في حال نجاحه، سيكون خطوة مهمة نحو السلام في الشرق الأوسط، كما أنه سيُظهر قيمة العمل مع المملكة العربية السعودية الشريك الإقليمي الرئيسي لمواجهة التحديات المشتركة.

وبين أريزانتي أن سياسات الاسترضاء التي اتبعتها واشنطن مع الشركاء غير الموثوق بهم أدت إلى نتائج عكسية.

واختتم الكاتب النرويجي تدوينته بالقول "لقد كان نهج إدارة بايدن تجاه الشرق الأوسط مضللا، وبدلا من السعي إلى الاسترضاء يجب على واشنطن التركيز على تعزيز العلاقات مع حلفائها الموثوقين مثل المملكة العربية السعودية ولن يؤدي هذا إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي فحسب بل سيعزز أيضا مصالح الولايات المتحدة وحلفائها"، على حد قوله.