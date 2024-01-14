الخليج اليوم .. التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج.. إليك تفاصيله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتهيأ الخطوط السعودية، الناقل الوطني للسعودية، في استخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في مواسم الحج، حيث سيقوم التاكسي الطائر بنقل الركاب بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية والمتحدث الرسمي لها المهندس عبدالله الشهراني تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وبعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستقوم بنقل عدد أربعة إلى ستة ركاب".

وقال الشهراني: "تتميز طائرة ليليوم بمعدل انبعاثات كربونية منخفض وهي طائرة صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً، واختصار زمن الرحلات الجوية حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كلم".

مسارات جوية

وأضاف: "خلال شراء قرابة المائة طائرة، تعتزم "السعودية" إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عددٍ من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها "السعودية" وكخدمةٍ خاصةٍ لضيوفها".

وأضاف "كما تتميز الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر. وتعتقد ليليوم أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات عام"ودية الإقلاع والهبوط eVTOL، الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين".

وأوضح الشهراني أن "السعودية" ستعمل على "دعم ليليوم من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي".

وأكد أن "هذه خطوة هامة في إطار مساعي الارتقاء بقطاع النقل الجوي في المملكة، حيث ستسهم هذه المبادرة بشكلٍ كبيرٍ في تحفيز استدامة قطاع السياحة في المملكة، وذلك من خلال الطيران الخالي من الانبعاثات".