سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت اللجنة في بيانها: "لأول مرة من أراضي مقاطعة كالينينغراد، يتم تصدير القمح الغذائي بكمية 26 ألف طن إلى جمهورية تونس على دفعات عبر السفن".

وأشار البيان إلى أنه قبل الشحن، قام مختصون من اللجنة بتفتيش دفعات القمح، وسحب عينات مختارة، وأجروا جميع الدراسات اللازمة.

وأضاف البيان: "لقد ثبت أن العينات المسحوبة تتوافق تماما مع مواصفات الصحة النباتية في تونس، وأصدرت الوكالة ثلاث شهادات صحة نباتية للقمح الغذائي".

وبحسب الصحيفة، أبرمت العقود ضمن مناقصة عالمية، ومن المقرر أن يشحن القمح إلى مصر خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 11 مارس/ آذار المقبل.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.