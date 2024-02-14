تصويت... برأيك هل تستطيع إسرائيل خوض معركة برية مع "حزب الله" في خضم أزمتها الحالية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع عاجل، مؤكدًا أن "القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية"، وأنه "آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان".

بدوره، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن "المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل دولة لبنان"، مشددًا على أن "الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة".

وتثير هذه التصيرحات مخاوف لدى الأطراف من توسع الصراع ودخول لبنان في صراع مباشر مع إسرائيل، فيما يقلل آخرون من قدرة إسرائيل في الوقت الحالي على فتح جبهة جديدة في الشمال في ظل عدم توقف إطلاق النار في غزة ووقوع عدد كبير من القتى والمصابين في صفوف الجيش الإسرايلي.

برأيك، هل يتستطيع الجيش الإسرائيلي فتح جبهة جديدة وخوض معركة برية ضد "حزب الله" اللبناني المعروف بقدرته على خوض الحروب البرية بكفاءة عالية؟